Найкращий результат місяця продемонструвала марка Renault.

Впродовж квітня на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 1049 авто, що у порівнянні з торішнім квітнем більше на 13%. При цьому відносно результату попереднього місяця відбулось падіння на 1%, повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найкращий результат місяця продемонструвала марка Renault – 257 зареєстрованих машин. Друге місце посіла марка Scania – 107 вантажівок. На третьому місці Volkswagen – 89 авто. Четвертий результат у Peugeot – 74 авто. Замикає топ-5 ринку нових комерційних авто Fiat – 54 машини.

В "Укравтопромі" також відмітили, що всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 3913 нових машин, що на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Відео дня

Ситуація на українському ринку авто

6 травня стало відомо, що українці масово скуповують вживані авто з-за кордону. У квітні український автопарк поповнило більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це більше на 30% порівнянно з квітнем 2023 року.

Також нещодавно повідомлялося, що найбільш популярними в Україні залишаються авто з бензиновими двигунами. Вони охопили приблизно 71% ринку нових легковиків.

Вас також можуть зацікавити новини: