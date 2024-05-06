Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, перевищує 9 років.

У квітні український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це в порівнянні з квітнем 2023 року більше на 30%. Як повідомляє "Укравтопром", водночас, відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 6%.

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%. Далі йдуть: дизельні – 24%; електромобілі – 17%; авто з ГБО – 6%; гібриди – 5%. Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.

Топ-10 найпопулярніших моделей місяця:

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Volkswagen Golf – 1106 авто;

Renault Megane – 916;

Skoda Octavia – 732;

Volkswagen Passat – 586;

Volkswagen Tiguan – 511;

Nissan Leaf – 497;

Nissan Rogue – 482;

Audi Q5 – 466;

Tesla Model 3 – 414;

Audi A4 – 373.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тис. уживаних легковиків, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

Український ринок авто

Впродовж квітня лідерство на українському ринку нових легкових автомобілів з суттєвим відривом утримував Renault Duster. Тоді було продано 484 одиниць таких авто.

У квітні авто з традиційними двигунами охопили приблизно понад 70% ринку нових легковиків. Це на декілька відсоткових пункти менше, ніж минулого року.

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