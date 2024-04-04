З початку року український автопарк поповнили майже 2,9 тис. таких автомобілів.

Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 1056 авто, що в порівнянні з торішнім березнем більше на 31%. Це також на 3% більше, ніж у попередньому місяці цього року. Про повідомляє "Укравтопром".

Топ-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці виглядає таким чином:

Renault – 370 авто;

MAN – 84 авто;

Citroen – 67 авто;

Peugeot – 64 авто;

Volkswagen – 58 авто.

Зазначається, що всього за перший квартал 2024 року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили майже 2,9 тис. нових машин, що на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Український ринок авто: що відомо

1 квітня стало відомо, що протягом березня в Україні було реалізовано майже 6,7 тис. нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік. Найчастіше тоді українці купували японську марку Toyota.

У березні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 72% ринку нових легковиків, що на 2,5 відсоткових пункта більше, ніж торік.

Також повідомлялося, що в березні французький кросовер Renault Duster став лідером українського ринку нових легкових авто.

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