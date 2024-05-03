У квітні автомобілі з традиційними двигунами охопили приблизно 71% ринку нових легковиків, що майже на 2 відсоткових пункти менше, ніж минулого року.
У своєму звіті повідомляє "Укравтопром", що найбільш популярними залишаються моделі, які мають бензинові двигуни: на них прийшлося 46,4% квітневих продажів нових автомобілів. Це на 2 відсоткових пункти менше показника квітня 2023-го.
Частка дизельних авто практично не змінилась і складає 24,3%. Суттєво зросла частка електромобілів – з 8,7% до 12,3%. При цьому частка гібридів знизилась з 18 до 16,7%. На автомобілі з ГБО припало 0,3% продажів, тоді як у квітні минулого року цей показник склав 0,6%.
Лідерами за сегментами виявились:
- бензинові авто – Mazda CX-5;
- дизельні – Renault Duster;
- електричні – Volkswagen ID.4;
- гібридні – Toyota RAV-4;
- автомобілі з ГБО – Hyundai Tucson.
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Раніше, нагадаємо, експерти назвали найбільш популярні в Україні моделі нових легкових авто. Як і очікувалось, у квітні лідером на ринку залишився "бестселер" Renault Duster з показником 484 одиниць.
Друге місце зайняла Toyota RAV4, а третє Mazda CX-5. Загалом, у першій десятці опинилось багато моделей, які посідали лідерські позиції раніше, у березні, хоча є і суттєві зміни. Зокрема, з десятки "вилетів" китайський BYD Song Plus, а Mazda CX5 зайняла значно більшу частину ринку.
Також повідомлялось, що у першому кварталі року найбільшим попитом на українському ринку користувались нові автомобілі білого кольору. Сірі та чорні авто опинились на другому і третьому місці, відповідно.