Найбільш популярними в нашій країні залишаються авто з бензиновими двигунами.

У квітні автомобілі з традиційними двигунами охопили приблизно 71% ринку нових легковиків, що майже на 2 відсоткових пункти менше, ніж минулого року.

У своєму звіті повідомляє "Укравтопром", що найбільш популярними залишаються моделі, які мають бензинові двигуни: на них прийшлося 46,4% квітневих продажів нових автомобілів. Це на 2 відсоткових пункти менше показника квітня 2023-го.

Частка дизельних авто практично не змінилась і складає 24,3%. Суттєво зросла частка електромобілів – з 8,7% до 12,3%. При цьому частка гібридів знизилась з 18 до 16,7%. На автомобілі з ГБО припало 0,3% продажів, тоді як у квітні минулого року цей показник склав 0,6%.

Відео дня

Лідерами за сегментами виявились:

бензинові авто – Mazda CX-5;

дизельні – Renault Duster;

електричні – Volkswagen ID.4;

гібридні – Toyota RAV-4;

автомобілі з ГБО – Hyundai Tucson.

Український авторинок – останні новини

Раніше, нагадаємо, експерти назвали найбільш популярні в Україні моделі нових легкових авто. Як і очікувалось, у квітні лідером на ринку залишився "‎бестселер"‎ Renault Duster з показником 484 одиниць.

Друге місце зайняла Toyota RAV4, а третє Mazda CX-5. Загалом, у першій десятці опинилось багато моделей, які посідали лідерські позиції раніше, у березні, хоча є і суттєві зміни. Зокрема, з десятки "‎вилетів"‎ китайський BYD Song Plus, а Mazda CX5 зайняла значно більшу частину ринку.

Також повідомлялось, що у першому кварталі року найбільшим попитом на українському ринку користувались нові автомобілі білого кольору. Сірі та чорні авто опинились на другому і третьому місці, відповідно.

Вас також можуть зацікавити новини: