В латвійському уряді готують документи для передачі Україні ще додаткових транспортних засобів.

На середину грудня 2023 року Латвія сумарно відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв. Загальна вартість таких транспортних засобів оцінюється в 903 453 євро, пише Delfi.

Наразі до розгляду в латвійському уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, вартість яких оцінюється у 161 880 євро.

Сейм Латвії одноголосно в лютому 2023 року ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду конфісковані транспортні засоби.

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Це дає можливість передати Україні авто, що відібрали у водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Допомога Україні від Латвії

Раніше УНІАН писав, що Служба державної безпеки Латвії почала кримінальне розслідування проти представників зареєстрованого в Латвії підприємства за підозрою в постачанні в Росію мікросхем в обхід санкцій,

Також Латвія закрила одразу два пункти пропуску на кордоні з Росією. Між країнами тепер діють лише два прикордонні переходи – з російського боку пропускними пунктами є "Терехово" та "Гребнєво".

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