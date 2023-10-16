Між Росією та Латвією тепер діють лише два прикордонні переходи – з російського боку пропускними пунктами є "Терехово" та "Гребнєво".

Сьогодні, 16 жовтня 2023 року, набуло чинності рішення Латвії щодо закриття двох пунктів пропуску на кордоні з Росією.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс, йдеться про пункти пропуску "Вієнтулі" та "Педедзе". На цих прикордонних переходах встановлені бетонні загородження, повідомляє "Радіо Свобода".

За словами міністра, останніми днями російські прикордонники працювали дуже повільно, що, на його думку, доводить, що якби перехід "Вієнтулі" продовжив роботу, з латвійського боку кордону швидко зібралася б велика черга.

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Між Росією та Латвією тепер діють лише два прикордонні переходи – з російського боку пропускними пунктами є "Терехово" і "Гребнєво".

Перетин українцями кордону з РФ

З 16 жовтня в’їзд українських громадян на територію Росії з третіх держав буде дозволений лише у повітряному пункті пропуску через російський державний кордон "Шереметьєво" (Москва).

З Росії громадян України теоретично мають випускати без обмежень. Єдиний пункт переходу для них на російсько-українському кордоні – "Колотилівка-Покровка". З українського боку перейти в РФ через нього неможливо.

Латвія та пункти пропуску на кордоні з РФ

13 жовтня 2023 року Латвія заблокувала майже всі пункти пропуску до РФ. Як повідомила латвійська сторона, такий крок здійснено у відповідь на запроваджені Російською Федерацією обмеження для громадян України щодо в’їзду на її територію з території третіх держав.

Латвійські пункти пропуску "Вієнтулі" та "Педедзе" не мають належної інфраструктури, аби впоратися із прогнозованим зростанням пасажиропотоку.

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