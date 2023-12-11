Латвійське підприємство поставило в Росію електроніку на понад півмільйона євро.

Служба державної безпеки Латвії почала кримінальне рослідування проти представників зареєстрованого в Латвії підприємства за підозрою в постачанні в Росію мікросхем в обхід санкцій, пише Delfi.

Відзначається, що в ході розслідування СБ Латвії отримала інформацію про те, що зареєстроване в Латвії підприємство поставило російському підприємству електронні компоненти, використовувані у виробництві військових товарів, на суму понад півмільйона євро.

4 грудня СБ провела кримінально-процесуальні дії на шести об'єктах в Ризі, пов'язаних з латвійським підприємством, під час яких було вилучено багато документів і носіїв інформації.

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"Під час кримінально-процесуальних дій Служба держбезпеки затримала трьох осіб, пов'язаних з підприємством. Зараз до двох з них в якості запобіжного заходу застосовано арешт, до третього - запобіжний захід, пов'язаний з позбавленням волі", - пише Delfi.

Латвія і війна в Україні

Раніше в Латвії підтримали законопроект, що дозволяє владі країни конфісковувати машини з російськими номерами і передавати їх Україні.

У жовтні Латвія закрила два з чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Росією і встановила там бетонні загородження.

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