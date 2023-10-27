У Латвії закон може вступити в силу в листопаді 2023 року.

Сейм Латвії в першому читанні прийняв законопроект, що дозволяє владі країни конфісковувати машини з російськими номерами й передавати їх Україні.

Як повідомляє Delfi, у першому читанні були затверджені поправки до Закону "Про дорожній рух", які передбачають заборону на перебування в Латвії зареєстрованих в Росії транспортних засобів.

Законопроект передбачає, що власник транспортного засобу, зареєстрованого в Росії, повинен буде зареєструвати транспортний засіб або вивезти його з території Латвії протягом трьох місяців з дня набрання законом чинності.

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Відзначається, що після перехідного періоду використання зареєстрованих в Росії транспортних засобів в Латвії буде дозволено, якщо людина перетинає територію Латвії транзитом. При цьому такий автомобіль зможе перетнути територію Латвії транзитом тільки один раз.

"У разі, якщо транспортний засіб не зареєстровано в Латвії або не виїжджає за межі Латвії і виявлено його несанкціоноване використання в дорожньому русі, транспортний засіб буде конфісковано. Планується, що конфісковані автомобілі будуть передані Україні, що надасть підтримку Україні в боротьбі з державою-агресором", - йдеться в повідомленні.

Міністерство юстиції Латвії зазначає, що, враховуючи повномасштабний напад Росії на Україну та загрози її територіальній цілісності, суверенітету та незалежності, присутність зареєстрованих у Росії транспортних засобів на території Латвії неприпустима.

Крім того, транспортні засоби в Росії часто не відповідають вимогам технічних вимог ЄС, а використання таких транспортних засобів в дорожньому русі може поставити під загрозу безпеку дорожнього руху.

Планується, що закон набуде чинності 15 листопада 2023 року.

Заборона на в'їзд авто з російськими номерами - що відомо

У вересні 2023 року Єврокомісія підтвердила, що громадянам країни-агресора заборонено в'їзд до країн Євросоюзу на особистих автомобілях, зареєстрованих в РФ. Тоді повідомлялося, що в'їзд на таких автомобілях буде розцінюватися як заборонений імпорт.

З 3 жовтня Норвегія ввела заборону на в'їзд в країну автомобілів з російськими номерами. Ці обмеження торкнуться легкових авто місткістю до дев'яти пасажирських місць.

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