Продажі гібридних легковиків зросли у півтора раза.

У квітні 2024 року автопарк України поповнили майже 1,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Так, продажі гібридів зросли на 43%, ніж торік. Частка нових авто в цій кількості становила 51%, проти 71% торік, повідомляє "Укравтопром".

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (219 од.) Другий результат у Nissan X-Trail (85 од.) Третій за популярністю –Mercedes-Benz GLE (60 од.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (101 од.) Також у лідерській трійці: Toyota RAV-4 (68 шт.) та Toyota Prius (60 шт.)

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Автомобільні вподобання українців

У квітні автопарк України поповнили понад 4,2 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що удвічі більше, ніж роком раніше. Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 17%, проти 21% у квітні 2023 року.

Впродовж квітня на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 1049 авто, що у порівнянні з торішнім квітнем більше на 13%. При цьому відносно результату попереднього місяця відбулось падіння на 1%.

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