У порівнянні з червнем 2023-го попит на електричні авто у минулому місяці збільшився на 35%.

У червні автопарк нашої країни поповнили близько 4,2 тис автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомляє портал "Укравтопром".

Частка нових авто в реєстраціях BEV склала 19%. Основна маса (4079 одиниць) зареєстрованих у червні електричних авто виявились легковими автомобілями. 784 з них були новими, а 3295 – вживаними.

Якщо казати про комерційні електричні авто, то серед 119 новими виявились лише 8.

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П’ятірка нових електромобілів червня виглядає таким чином:

Honda M-NV – 140 одиниць;

Nissan Ariya – 91;

MG 4 – 71;

Volkswagen ID.4 – 71;

Byd Song Plus – 62.

Рейтинг найпопулярніших вперше зареєстрованих вживаних електричних авто виглядає так:

Tesla Model 3 – 419 одиниць;

Nissan Leaf – 410;

Tesla Model Y – 367;

Volkswagen e-Golf – 208;

Tesla Model S – 196.

Усього за перше півріччя свою першу реєстрацію в нашій країні пройшли понад 24,4 тис автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення.

Ринок електромобілів – динаміка

У травні автопарк України поповнили 4,1 тис електричних авто. Якщо порівнювати з травнем 2023 року, то попит на них зріс майже на 70%. Серед вживаних автомобілів найбільшим попитом користувався Nissan Leaf.

У свою чергу, у квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тис електричних авто. Серед нових електромобілів найбільш популярною моделлю виявився Volkswagen iD.4.

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