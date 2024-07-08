У червні автопарк нашої країни поповнили близько 4,2 тис автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомляє портал "Укравтопром".
Частка нових авто в реєстраціях BEV склала 19%. Основна маса (4079 одиниць) зареєстрованих у червні електричних авто виявились легковими автомобілями. 784 з них були новими, а 3295 – вживаними.
Якщо казати про комерційні електричні авто, то серед 119 новими виявились лише 8.
П’ятірка нових електромобілів червня виглядає таким чином:
- Honda M-NV – 140 одиниць;
- Nissan Ariya – 91;
- MG 4 – 71;
- Volkswagen ID.4 – 71;
- Byd Song Plus – 62.
Рейтинг найпопулярніших вперше зареєстрованих вживаних електричних авто виглядає так:
- Tesla Model 3 – 419 одиниць;
- Nissan Leaf – 410;
- Tesla Model Y – 367;
- Volkswagen e-Golf – 208;
- Tesla Model S – 196.
Усього за перше півріччя свою першу реєстрацію в нашій країні пройшли понад 24,4 тис автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення.
Ринок електромобілів – динаміка
У травні автопарк України поповнили 4,1 тис електричних авто. Якщо порівнювати з травнем 2023 року, то попит на них зріс майже на 70%. Серед вживаних автомобілів найбільшим попитом користувався Nissan Leaf.
У свою чергу, у квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тис електричних авто. Серед нових електромобілів найбільш популярною моделлю виявився Volkswagen iD.4.