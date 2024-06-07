Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 20 тисяч електромобілів.

У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%, повідомляє "Укравтопром".

Однак частка нових машин в реєстраціях електрокарів склала 16%, проти 23% торік. Зазначається, що основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4025 шт. З них 647 нових та 3378 уживаних авто. Серед 88 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

Топ-5 нових електромобілів місяця:

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Volkswagen ID.4 – 110 авто;

Honda M-NV – 72;

Nissan Ariya – 58;

Zeekr 001 – 32.

Топ-5 вживаних електромобілів:

Nissan Leaf – 492;

Tesla Model 3 – 404;

Tesla Model Y – 335;

Volkswagen е-Golf – 212;

Hyundai Kona – 210.

"Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 20,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% б/в", – йдеться в повідомленні.

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У травні український автопарк було поповнено на понад 19,3 тисячі вживаних легкових авто, які були ввезені з-за кордону. Тоді серед ввезеного секонд-хенду лідером реєстрацій у травні був Volkswagen Golf.

Раніше повідомлялося, що травневе лідерство на українському ринку нових легкових авто здобув кросовер TOYOTA RAV-4. На другому місці опинився RENAULT Duster, на третьому – MITSUBISHI L200.

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