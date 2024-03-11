Продажі гібридів зросли у півтора раза.

У лютому 2023 року автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Продажі гібридів зросли на 54%, якщо порівнювати даними річної давності. Водночас на нові авто прийшлась половина реєстрацій – 51%, повідомляє "Укравтопром".

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів стала Toyota RAV-4 (118 од.) Друге та третє місце дісталось Toyota Camry (85 од.) і Nissan Qashqai (56 од.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість дісталась таким авто: Ford Fusion US (65 од.); Toyota Prius (52 од.); Toyota RAV-4 (42 од.)

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Авторинок України

За підсумками лютого 2024 року український автопарк поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що у 2,3 раза більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частка нових машин в реєстраціях склала 24%, що не відрізняється від минулорічного показника.

Що стосується вживаних авто, у лютому український автопарк поповнили більше 17,8 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Якщо порівнювати з лютим 2023-го, то реєстрації таких авто збільшились на третину. Майже половину ринку (48%) становили бензинові авто.

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