В Україні продовжується тренд на зменшення частки авто, обладнаних двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ).

У лютому автомобілі з традиційними двигунами охопили 68% ринку нових легковиків, що на 4 відсоткових пункта менше, ніж торік.

Як повідомляє "Укравтопром", в Україні найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами. Вони охопили 44% продажів нових авто, що на 7 в.п. менше ніж торік.

Водночас частка дизельних авто збільшилась на 3 в.п. – до 24%. Також суттєво збільшилась частка електромобілів з 11% до 17%. Частка гібридів зменшилась з 16% до трохи більше 14%. Кількість автомобілів з ГБО (авто, що може працювати на газовому та бензиновому паливі) залишається менше 1%.

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Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – Toyota RAV-4;

Дизельні – Renault Duster;

Електро – Volkswagen ID.4.

Гібридні – Toyota RAV-4;

Авто з ГБО – Renault Duster.

Український ринок авто – останні новини

Протягом лютого в Україні було зареєстровано майже 5,7 тисяч нових легкових автомобілів. Відносно показників минулого року цей показник є більшим в понад 50%. Першою за популярністю маркою на ринку тоді стала Toyota.

У лютому в Україні було реалізовано понад 1 тис. нових комерційних автомобілів, що на 31% більше, ніж у січні. При цьому у порівнянні з лютим 2023 року, реєстрації нових комерційних авто збільшились на 41%.

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