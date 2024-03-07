Вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,4 року.

У лютому 2024 року український автопарк поповнили більше 17,8 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Якщо порівнювати з лютим 2023-го, то реєстрації таких авто збільшились на третину, повідомляє "Укравтопром".

Майже половину ринку (48%) становили бензинові авто. Далі йдуть: дизельні – 27%; електромобілі – 16%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 4%.

Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,4 року.

Відео дня

Серед моделей в минулому місяці лідирував став Volkswagen Golf. Перша десятка найпопулярніших імпортованих легковиків з пробігом виглядає так:

Volkswagen Golf – 963 од.;

Renault Megane – 806 од.;

Skoda Octavia – 688 од.;

Volkswagen Passat – 572 од.;

Volkswagen Tiguan – 451 од.;

Nissan Leaf – 416 од.;

Nissan Rogue – 414 од.;

Audi Q5 – 409 од.;

Tesla Model 3 – 380 од.;

Audi A4 – 349 од.

Всього з початку року в Україні було вперше зареєстровано 34,5 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, або на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Автомобільні вподобання українців

Раніше УНІАН писав, що у лютому автомобілі з традиційними двигунами охопили 68% ринку нових легковиків, що на 4 відсоткових пункта менше, ніж торік. Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами. Вони охопили 44% продажів нових авто, що на 7 в.п. менше, ніж торік.

Водночас українці, які з автомобілем перебувають у Німеччині більше року у статусі шукачів захисту від війни, мають до кінця березня отримати німецькі номери. Власників автомобілів на українських номерах, які після року перебування в країні не отримають німецьку реєстрацію, штрафуватимуть з 1 квітня.

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