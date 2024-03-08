Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто.

За підсумками лютого 2024 року український автопарк поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що у 2,3 раза більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях склала 24%, що не відрізняється від минулорічного показника. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 3881 од. (нових – 926 од., уживаних – 2955 од.) Із 43 комерційних електромобілів новими були лише два авто.

В першу п’ятірку нових електромобілів місяця потрапили:

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Volkswagen ID.4 –257 од.;

BYD Song Plus –104 од.;

Honda eNS1 – 96 од.;

Nissan Ariya – 71 од.;

Honda M-NV – 49 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf – 416 од.;

Tesla Model 3 – 380 од.;

Tesla Model Y – 279 од.;

Volkswagen e-Golf – 210 од.;

Hyundai Kona Electric – 161 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 7,5 тис. електромобілів, що у два з половиною рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автомобільні вподобання українців

У лютому 2024 року український автопарк поповнили більше 17,8 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Якщо порівнювати з лютим 2023-го, то реєстрації таких авто збільшились на третину.

Водночас у лютому автомобілі з традиційними двигунами охопили 68% ринку нових легковиків, що на 4 відсоткових пункта менше, ніж торік.

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