За підсумками лютого 2024 року український автопарк поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що у 2,3 раза більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях склала 24%, що не відрізняється від минулорічного показника. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 3881 од. (нових – 926 од., уживаних – 2955 од.) Із 43 комерційних електромобілів новими були лише два авто.
В першу п’ятірку нових електромобілів місяця потрапили:
- Volkswagen ID.4 –257 од.;
- BYD Song Plus –104 од.;
- Honda eNS1 – 96 од.;
- Nissan Ariya – 71 од.;
- Honda M-NV – 49 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf – 416 од.;
- Tesla Model 3 – 380 од.;
- Tesla Model Y – 279 од.;
- Volkswagen e-Golf – 210 од.;
- Hyundai Kona Electric – 161 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 7,5 тис. електромобілів, що у два з половиною рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Автомобільні вподобання українців
У лютому 2024 року український автопарк поповнили більше 17,8 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Якщо порівнювати з лютим 2023-го, то реєстрації таких авто збільшились на третину.
Водночас у лютому автомобілі з традиційними двигунами охопили 68% ринку нових легковиків, що на 4 відсоткових пункта менше, ніж торік.