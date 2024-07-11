Лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4.

У червні український автопарк було поповнено на понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 49% більше, ніж торік. Як повідомляє "Укравтопром", частка нових авто в цій кількості становила 55%, проти 70% торік.

Зазначається, що в сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 з кількістю в 352 авто. Другий результат у Nissan X-Trail – 85 авто. Третьою за популярністю є Toyota Camry – 74 авто.

Крім того, в реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US - 78 авто. Також у лідерській трійці: Toyota Prius - 60 авто та KIA Niro - 50 автівок.

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Український ринок авто – останні новини

У червні український автопарк поповнили близько 4,2 тис автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Так, у порівнянні з червнем 2023-го попит на електричні авто у минулому місяці збільшився на 35%.

Червневий автопарк України було поповнено 18,6 тис. вживаних легкових авто, які ввезли з-за кордону. Найбільш популярними в цьому сегменті ринку є бензинові автомобілі.

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