Найбільш популярними в цьому сегменті ринку є бензинові автомобілі.

У червні 2024 року автопарк нашої країни поповнився 18,6 тис. вживаних легкових авто, які ввезли з-за кордону. Про це повідомляють на порталі "Укравтопром".

Якщо порівнювати з червнем минулого року, то реєстрації таких автомобілів зросли на 7%. Однак у порівнянні з попереднім місяцем показник знизився практично на 4%.

49% в цьому сегменті ринку належить бензиновим автомобілям. Друге місце займають дизельні (22%), а третє – електричні авто (18%). Автомобілі з ГБО та гібриди знаходяться на четвертій та п'ятій позиціях, відповідно.

Відео дня

Середній вік вживаних автомобілів, які у минулому місяці перейшли на українські номери, дорівнює 8,8 року. Лідером серед моделей є Volkswagen Golf.

Загалом десятка лідерів виглядає наступним чином:

Volkswagen Golf – 989 одиниць;

Renault Megane – 691 од.;

Skoda Octavia – 598 од.;

Volkswagen Tiguan – 541 од.;

Volswagen Passat – 500 од.;

Nissan Rogue – 470 од.;

Audi Q5 – 442 од.;

Tesla Model 3 – 419 од.;

Nissan Leaf – 410 од.;

Tesla Model Y – 367 од.

Всього з початку 2024-го свою першу реєстрацію в нашій країні пройшли близько 113,3 тис. уживаних легкових авто. Це на 30% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Авторинок України – новини, які варті уваги

Раніше експерти назвали найпопулярніші в нашій країні моделі нових легкових авто. Лідером у червні виявився "‎бестселер"‎ ‎Renault Duster. На другій на третій позиціях опинились Toyota RAV-4 та Honda M-NV, відповідно.

Загалом у минулому місяці в нашій країні зареєстрували більше 5 тисяч нових легковиків. Попит на нові авто вперше у цьому році продемонстрував негативну динаміку у річному обчисленні.

Вас також можуть зацікавити новини: