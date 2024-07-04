У червні 2024 року автопарк нашої країни поповнився 18,6 тис. вживаних легкових авто, які ввезли з-за кордону. Про це повідомляють на порталі "Укравтопром".
Якщо порівнювати з червнем минулого року, то реєстрації таких автомобілів зросли на 7%. Однак у порівнянні з попереднім місяцем показник знизився практично на 4%.
49% в цьому сегменті ринку належить бензиновим автомобілям. Друге місце займають дизельні (22%), а третє – електричні авто (18%). Автомобілі з ГБО та гібриди знаходяться на четвертій та п'ятій позиціях, відповідно.
Середній вік вживаних автомобілів, які у минулому місяці перейшли на українські номери, дорівнює 8,8 року. Лідером серед моделей є Volkswagen Golf.
Загалом десятка лідерів виглядає наступним чином:
- Volkswagen Golf – 989 одиниць;
- Renault Megane – 691 од.;
- Skoda Octavia – 598 од.;
- Volkswagen Tiguan – 541 од.;
- Volswagen Passat – 500 од.;
- Nissan Rogue – 470 од.;
- Audi Q5 – 442 од.;
- Tesla Model 3 – 419 од.;
- Nissan Leaf – 410 од.;
- Tesla Model Y – 367 од.
Всього з початку 2024-го свою першу реєстрацію в нашій країні пройшли близько 113,3 тис. уживаних легкових авто. Це на 30% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
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Раніше експерти назвали найпопулярніші в нашій країні моделі нових легкових авто. Лідером у червні виявився "бестселер" Renault Duster. На другій на третій позиціях опинились Toyota RAV-4 та Honda M-NV, відповідно.
Загалом у минулому місяці в нашій країні зареєстрували більше 5 тисяч нових легковиків. Попит на нові авто вперше у цьому році продемонстрував негативну динаміку у річному обчисленні.