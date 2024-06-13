В сегменті нових легковиків лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4.

У травні український автопарк поповнили майже 2,1 тис гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Про це повідомляє портал Укравтопром.

Якщо порівнювати з показниками минулого року, то це на 58% більше. Частка нових автомобілів в цій кількості становила 55%, проти 73% у 2023-му.

Серед нових легковиків лідером ринку гібридів виявилась TOYOTA RAV-4 – у минулому місяці було реалізовано 363 таких авто. На другому опинився NISSAN X-Trail (73 од.), а третє місце посіла TOYOTA Yaris Cross (65 од.)

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Якщо казати про реєстрації імпортованих вживаних автомобілів з гібридними силовими установками, то тут перше місце посів FORD Fusion US (79 од.). Також у трійці лідерів опинились TOYOTA Prius (57 шт.) та TOYOTA RAV-4 (54 шт.).

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Раніше експерти з'ясували, що частіше всього нові легкові авто у минулому місяці купували у місті Києві, а також Київській, Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях.

Загалом на ці регіональні ринки прийшлося більше 60% травневих продажів нових легкових автомобілів.

Найбільшою популярністю серед нових легковиків у травні користувались TOYOTA RAV-4, RENAULT Duster та MITSUBISHI L200. Десять найбільш популярних моделей сформували у травні більше третини українського ринку нових легкових авто.

Серед бензинових легковиків найбільшим попитом у минулому місяці користувався KIA Sportage. Найбільш популярним дизельним авто виявився RENAULT Duster, а серед гібридів перше місце посіла TOYOTA RAV-4.

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