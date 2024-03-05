Керування автомобілем без німецької реєстрації понад рік є адміністративним правопорушенням.

Українці, які з автомобілем перебувають у Німеччині більше року у статусі шукачів захисту від війни, мають до кінця березня отримати німецькі номери. Власників автомобілів на українських номерах, які після року перебування в країні не отримають німецьку реєстрацію, штрафуватимуть з 1 квітня, пише DW з посиланням на профільне міністерство Німеччини.

Зазначається, що з 31 березня спливає термін перехідних положень, які дозволяли українським біженцям у Німеччині більше року їздити на українських номерах.

"Це означає, що всі українські транспортні засоби, які більше року перебувають у Німеччині, відтоді мають бути поставлені на облік у Німеччині", – розповіли у иіністерстві.

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Керування автомобілем без німецької реєстрації понад рік є адміністративним правопорушенням, за яке передбачений штраф у 70 євро і один штрафний бал. За наявності 8 штрафних балів водія у Німеччині позбавляють водійського посвідчення.

Однак, попри необхідність негайно ставити авто на облік, невирішеними залишаються кілька питань, які досі ускладнюють процес. Наприклад, йдеться про українців, які приїхали до Німеччини на чужому автомобілі. Річ у тім, що при реєстрації заявник має довести своє право розпоряджатися ним, надавши, наприклад, техпаспорт або інші документи. Але чимало водіїв не зможуть довести своє право розпоряджатися автомобілем. Наразі Федеральне міністерство транспорту готує роз’яснення, як діяти у таких випадках.

Ще одним проблемним питанням, щодо якого земельні транспортні відомства очікують роз'яснень федерального уряду, є доля українських автомобілів, які не зможуть пройти німецький техогляд, який є передумовою реєстрації автомобіля.

Крім того, для реєстрації авто потрібно укласти німецьку "автоцивілку" і надати на підтвердження цього спеціальний код. Вартість цієї страховки сильно коливається – залежно від марки і віку автомобіля, а також від водійського стажу без аварій. Чи враховувати водійський стаж з України, вирішує кожна страхова компанія окремо.

На період дії перехідних положень, до 31 березня, українці могли їздити з "зеленою картою", яка діє у Німеччині не більше року.

Українці за кордоном

Протягом двох років від початку повномасштабного вторгнення Росії понад 14 мільйонів українців були вимушені залишити свої домівки. Понад 6,5 мільйона з них нині мешкають за межами країни як біженці.

Водночас Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 30 червня 2024 року. Водночас польські депутати відмовилися продовжити тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2025 року.

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