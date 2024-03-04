У лютому на десять моделей прийшлося майже 40% ринку нових легкових автомобілів.

Рейтинг найбільш популярних у минулому місяці легкових авто оприлюднив Укравтопром. На першому місці, як і у 2023 році, знаходиться Renault Duster.

Загалом десятка виглядає наступним чином:

Renault Duster – 603 од.; Toyota RAV4 – 298 од.; Volkswagen ID.4 – 257 од.; Peugeot 301 – 196 од.; Škoda Scala – 156 од.; Mazda CX-5 – 145 од.; Kia Sportage – 132 од.; Toyota Hilux – 112 од.; BYD Song Plus – 110 од.; Toyota Camry – 108 од.

Раніше стало відомо, що у минулому місяці українці придбали 5,7 тисяч нових легкових авто: це на 51% більше відносно показників 2023 року. Якщо порівнювати з лютневими показниками довоєнного 2021-го, то реалізація відставала лише на 11%.

Відео дня

Серед марок у лютому краще всього себе показала Toyota: було реалізовано 858 авто (на 70% більше, ніж у минулому році). На другому місці опинилась Renault з показником 706 авто, на третьому – Volkswagen, який реалізував 472 автомобілів. Окрім цього у п'ятірку увійшли Skoda та Peugeot.

Тренди українського авторинку

Серед головних трендів сучасного українського авторинку – зростаючий попит на китайські авто. Так, у січні українці придбали 1359 легкових автомобілів, ввезених з КНР. Якщо порівнювати з січнем минулого року, то цей показник збільшився майже вдвічі.

Іншим важливим трендом є зростаюча кількість електромобілів: їх частка порівняно з січневим показником минулого року зросла з 10% до 19%.

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