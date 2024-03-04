Рейтинг найбільш популярних у минулому місяці легкових авто оприлюднив Укравтопром. На першому місці, як і у 2023 році, знаходиться Renault Duster.
Загалом десятка виглядає наступним чином:
- Renault Duster – 603 од.;
- Toyota RAV4 – 298 од.;
- Volkswagen ID.4 – 257 од.;
- Peugeot 301 – 196 од.;
- Škoda Scala – 156 од.;
- Mazda CX-5 – 145 од.;
- Kia Sportage – 132 од.;
- Toyota Hilux – 112 од.;
- BYD Song Plus – 110 од.;
- Toyota Camry – 108 од.
Раніше стало відомо, що у минулому місяці українці придбали 5,7 тисяч нових легкових авто: це на 51% більше відносно показників 2023 року. Якщо порівнювати з лютневими показниками довоєнного 2021-го, то реалізація відставала лише на 11%.
Серед марок у лютому краще всього себе показала Toyota: було реалізовано 858 авто (на 70% більше, ніж у минулому році). На другому місці опинилась Renault з показником 706 авто, на третьому – Volkswagen, який реалізував 472 автомобілів. Окрім цього у п'ятірку увійшли Skoda та Peugeot.
Тренди українського авторинку
Серед головних трендів сучасного українського авторинку – зростаючий попит на китайські авто. Так, у січні українці придбали 1359 легкових автомобілів, ввезених з КНР. Якщо порівнювати з січнем минулого року, то цей показник збільшився майже вдвічі.
Іншим важливим трендом є зростаюча кількість електромобілів: їх частка порівняно з січневим показником минулого року зросла з 10% до 19%.