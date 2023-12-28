Серед вживаних авто, що в цьому році ввезли в Україну, переважали бензинові транспортні засоби.

З початку 2023 року українці придбали 191 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Показник у 3,5 раза перевищує реалізацію нових автомобілів за той самий період, повідомляє "Укравтопром".

Середній вік вживаних машин, що в цьому році перейшли на українські номери, становить 10,3 року.

В даному сегменті переважають бензинові авто, на якій прийшлось 45% ринку. Далі йдуть дизельні легковики – 33%; електромобілі – 14%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 3%.

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Що стосується моделей, то в залежності від типу двигуна серед уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, переважали такі:

серед бензинових автомобілів – Volkswagen Golf;

в сегменті дизельних та авто з ГБО – Renault Megane;

серед електромобілів – Nissan Leaf;

в частині гібридів – Ford Fusion US.

Автомобільні вподобання українців.

За майже рік українці придбали понад 25 тисяч нових бензинових авто. Автомобілі з традиційними бензиновими двигунами стали найбільш популярними на українському ринку нових легковиків.

Впродовж листопада українці купили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Зазначається, що в порівнянні з жовтнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 3%. Відносно показника листопада минулого року попит на імпортовані авто з пробігом зріс на 46%.

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