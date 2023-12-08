Впродовж листопада українці купили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Як повідомляє "Укравтопром", минуломісячне поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 16 місяців.
Зазначається, що в порівнянні з жовтнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 3%. Відносно показника листопада минулого року попит на імпортовані авто з пробігом зріс на 46%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%. Далі йдуть дизельні – 31%; електромобілі – 16%; авто з ГБО – 6%; гібриди – 3%.
Топ-10 найпопулярніших моделей місяця:
- Volkswagen Golf – 1511 авто;
- Renault Megane – 1261 од.;
- Škoda Octavia – 894 од.;
- Volkswagen Passat – 728 од.;
- Nissan Leaf – 515 од.;
- Volkswagen Tiguan – 466 од.;
- Audi A4 – 421 од.;
- Nissan Qashqai – 419 од.;
- Ford Focus – 403 од.;
- Audi Q5 – 399.
Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.
"Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 191 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що у 3,5 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період", – йдеться в повідомленні.
Український ринок автомобілів
У листопаді українці купили біля 5,4 тисяч нових легкових авто. Порівняно з жовтнем 2023 року ця кількість менша на 6%. Найпопулярнішою маркою на ринку нових авто стала Toyota.
Пізніше стало відомо, що всього з початку цього року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнило більше 10,1 тисяч нових машин. Це на 71% більше за аналогічний період минулого року.