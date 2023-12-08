Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.

Впродовж листопада українці купили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Як повідомляє "Укравтопром", минуломісячне поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 16 місяців.

Зазначається, що в порівнянні з жовтнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 3%. Відносно показника листопада минулого року попит на імпортовані авто з пробігом зріс на 46%.

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Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%. Далі йдуть дизельні – 31%; електромобілі – 16%; авто з ГБО – 6%; гібриди – 3%.

Топ-10 найпопулярніших моделей місяця:

Volkswagen Golf – 1511 авто;

Renault Megane – 1261 од.;

Škoda Octavia – 894 од.;

Volkswagen Passat – 728 од.;

Nissan Leaf – 515 од.;

Volkswagen Tiguan – 466 од.;

Audi A4 – 421 од.;

Nissan Qashqai – 419 од.;

Ford Focus – 403 од.;

Audi Q5 – 399.

Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.

"Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 191 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що у 3,5 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період", – йдеться в повідомленні.

Український ринок автомобілів

У листопаді українці купили біля 5,4 тисяч нових легкових авто. Порівняно з жовтнем 2023 року ця кількість менша на 6%. Найпопулярнішою маркою на ринку нових авто стала Toyota.

Пізніше стало відомо, що всього з початку цього року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнило більше 10,1 тисяч нових машин. Це на 71% більше за аналогічний період минулого року.

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