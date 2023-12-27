Автомобілі з традиційними бензиновими двигунами стали найбільш популярними на українському ринку нових легковиків.

Автомобілі з традиційними бензиновими двигунами стали найбільш популярними на українському ринку нових легковиків. Про це повідомляє "Укравтопром".

Так, за одинадцять місяців з початку року в Україні було реалізовано 25,8 тисяч авто з традиційними бензиновими двигунами, що на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому автомобілі, обладнані традиційними бензиновими двигунами, стали найбільш популярними на українському ринку нових легковиків.

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Найбільшим попитом серед легковиків з бензиновими двигунами в цьому році користувались:

1. Renault Duster – 2028 авто;

2. Mazda CX5 – 1506;

3. Suzuki Vitara – 1199;

4. Hyundai Tucson – 1051;

5. Škoda Octavia – 1009;

6. Toyota Corolla – 979;

7. Toyota RAV-4 – 975;

8. Kia Sportage – 928;

9. Škoda Karoq – 817;

10. Suzuki SX4 – 656.

Український ринок автомобілів

Українці через блокування кордону у листопаді купляли менше нових авто. Найпопулярнішою маркою на ринку нових авто тоді стала Toyota.

При цьому українці купили рекордну кількість імпортованих вживаних авто - понад 21,7 тисяч. Таке поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 16 місяців.

Також у листопаді українці придбали понад 4 тисячі електромобілів. Таким чином відносно торішнього листопада попит на електромобілі зріс майже утричі.

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