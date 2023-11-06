Середній вік вживаних машин, що у жовтні перейшли на українські номери, становить дев’ять з половиною років.

У жовтні український автопарк поповнили 21,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів.

Як повідомляє "Укравтопром" в Telegram, порівняно з жовтнем 2022 року реєстрації таких авто збільшились на 41%, а відносно з попереднім місяцем піднялись на 1%.

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%. Далі йдуть: дизельні – 31%; електромобілі – 17%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 3%.

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ТОП-10 найпопулярніших моделей жовтня:

1. Volkswagen Golf - 1544 авто;

2. Renault Megane - 1200 авто;

3. Škoda Octavia - 960 авто;

4. Volkswagen Passat - 785 авто;

5. Nissan Leaf - 573 авто;

6. Volkswagen Tiguan - 451 авто;

7. Tesla Model 3 - 442 авто;

8. Audi A4 - 416 авто;

9. Ford Focus - 411 авто;

10. Nissan Qashqai - 404 авто.

Середній вік вживаних машин, що у жовтні перейшли на українські номери становить дев’ять з половиною років.

Загалом з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 169,3 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

Український ринок авто - останні новини

Минулого місяця повідомлялося, що вживані електромобілі втрачають в ціні швидше за традиційні авто з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ). В "Укравтопромі" тоді пояснили, що для традиційних авто з ДВЗ пробіг і роки експлуатації вважаються головними індикаторами визначення ціни на вторинному ринку. При цьому для електромобілів найголовнішим є акумулятор, який зазвичай становить близько 40% ціни нового електромобіля.

У жовтні український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 83% більше, ніж торік. Тоді найбільшим попитом користувались автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 929 шт. На другому місці за популярністю була марка Volkswagen, реєстрації якої зросли утричі - до 574 авто. На третій позиції Škoda - 477 авто (+46%).

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