За 2022 рік цей показник виявився майже вдвічі вищим, ніж за попередні п'ять років.

Дев'ять російських авіакомпаній зупинили польоти у 2022 році. Чотирьом з них "Росавіація" призупинила дію сертифіката експлуатанта, а ще одній - зовсім анулювала.

Про це пише "Коммерсантъ". Видання зазначає, що за попередні 5 років у Росії було п'ять випадків припинення роботи місцевих авіаперевізників, які призвели до анулювання сертифіката експлуатанта. Це основний документ, що дозволяє авіакомпанії здійснювати польоти.

Мова йде про авіакомпанії SkyGates; "Камчатка"; "Бистрольот"; "Скол"; "Роствертол Авіа"; пов'язану з туроператором Coral Travel чартерну Royal Flight; бізнес-оператора "Сіріус аеро"; і двох вантажних перевізників, що входять у ДК "Волга-Днєпр" - "Атран" і AirBridgeCargo.

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У більшості випадків припинення польотів пов'язане з санкціями, введеними через вторгнення Росії в Україну. Так, три сертифікати були зупинені у 2022 році безпосередньо через санкції - за заявою самих перевізників.

Наприклад, авіакомпанії "Камчатка" в США відмовили в покупці трьох літаків Cessna Grand Caravan. Два Boeing 747 а/к SkyGates, що займала третє місце за обсягом вантажоперевезень в РФ, тепер експлуатуються в Азербайджані афілійованою Silk Way West Airlines.

Санкт-Петербурзька компанія "Бистрольот" планувала літати під брендом FlyFast на літаках Hawker Beechcraft, але позбулася сертифіката через їхню відсутність.

А компанія "Роствертол Авіа", що входить в структуру "Ростєха", не змогла використовувати вертольоти Мі-2 через проблеми із запчастинами. У 2022 році також втратила сертифікат компанія "Скол" із Калінінграда, що знаходиться в стадії банкрутства, проте "Росавіація" заборонила їй використовувати повітряні судна ще в 2021 році.

За словами експертів, Royal Flight, який пов'язаний з турецькими туроператорами і зберіг в РФ всього два літаки, навряд чи буде здатний повернутися на ринок.

За даними "Коммерсантъ", в реєстрі "Росавіації" зараз є 114 перевізників, але дві третини пасажиропотоку забезпечують п'ять найбільших авіакомпаній. На думку експертів, надалі відхід з ринку чекає на невеликі регіональні перевізники, яким "доведеться ліквідуватися або переходити під крило більших конкурентів".

Авіація в Росії - що відомо

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну проти Росії почали вводити санкції, які прямо торкнулися і авіаційної галузі. Так, ще в березні 2022 року авіаційні гіганти Boeing і Airbus зупинили роботу в Росії через вторгнення в Україну. Це призвело до нестачі в РФ запчастин для ремонту літаків. Крім того, було зупинено дію сертифікатів придатності літаків російських авіакомпаній. Також виникли проблеми зі страхуванням літаків російських авіакомпаній.

А іноземні лізингодавці зажадали від російських авіакомпаній повернути орендовані літаки. Проте Росія відмовилася це робити, вкравши лайнери у власників. Допоміг їм у цьому і Володимир Путін, який підписав закон, згідно з яким російським авіакомпаніям дозволено використовувати літаки іноземних лізингодавців, незважаючи на їхню заборону.

Для самих авіакомпаній з Росії закрили небо всі європейські країни, а також США, Канада і низка інших. Нещодавно після закриття повітряного простору Йорданії для літаків з РФ, російські перевізники, що літають у Єгипет, попросили Росавіацію зняти заборону на польоти через Сирію, яка була введена майже 10 років тому через війну в країні.

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