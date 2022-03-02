США будуть продовжувати накладати санкції на Росію.

США об'єднають зусилля зі своїми партнерами, щоб повністю ізолювати Росію від повітряного простору.

Про це сказав президент США Джо Байден, виступаючи з посланням до Конгресу США.

"Ми будемо продовжувати накладати санкції для того, щоб зруйнувати їх фінансову систему для того, щоб не допустити центральні банки Росії до участі у фінансових операціях. Ми намагаємось перекрити доступ Росії до технологій, до економічної міці, щоб їх збройні сили були максимально слабкими", - наголосив він.

Байден заначив, що російські олігархи, "на своєму жорстокому режимі накопичили багато тисяч і мільйонів доларів" і наголосив, що Міністерство юстиції США покладе цьому край.

"Більше цього не буде. Цьому потрібно покласти край. США, Міністерство юстиції - у нас є чітка ціль переслідувати російських олігархів для того, щоб вилучити їхні яхти, їхні розкішні апартаменти, їхнє майно", - наголосив президент США.

Також він сказав, що США закриють повітряний простір від російських літаків.

"Сьогодні я оголошую, що ми об’єднаємо зусилля з нашими партнерами і Росія буде абсолютно ізольована від повітряного простору. Вона буде ізольована від всіх благ цивілізованого світу", - наголосив Байден.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Європейському Союзі усі країни-члени закрили авіапростір для російських авіакомпаній.