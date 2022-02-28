Міністр наголосив, що за напад на Україну вперше в сучасній історії накладені санкції "проти чинного глави держави Владіміра Путіна".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що наразі вже 32 країни закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній та літаків.

Про це інформує Telegram-канал МЗС.

За словами Кулеби, антипутінська коаліція держав запровадила проти Росії три пакети болючих санкцій. Фіналізується перелік російських банків для відключення від SWIFT, заморожено половину фінансових резервів Центрального банку РФ, накладено обмеження на "Сбербанк" РФ, введено заборону на продаж, постачання, передачу та експорт до Росії технологій нафтопереробки, зупинено дію експортних ліцензій подвійного використання, в окремих країнах припинено видачу віз для російських громадян.

"Російський рубль вже обвалився до історичного мінімуму", - зазначив Кулеба.

Міністр додав, що зараз українська дипломатія веде активний дипломатичний наступ на напрямі введення повного ембарго на російську нафту і газ.

"Вперше в сучасній історії санкції накладені проти чинного глави держави Владіміра Путіна", - наголосив Кулеба.

Крім того, в Європі масово закривають російські канали поширення дезінформації RT i Sputnik.