Угорці незадоволенні рішенням Єврокомісії продовжити безмитне ввезення української продукції ще на рік.

Угорські фермери вийшли на протест біля пункту пропуску "Захонь" на кордоні з Україною. Протестувальники звинуватили Україну в постачанні ГМО-продуктів.

Як повідомляє угорське видання Világgazdaság, фермери з Угорщини висловили невдоволення рішенням Єврокомісії продовжити безмитне ввезення української продукції ще на рік.

Зазначається, що акцію протесту організували Асоціація спілок угорських фермерів і фермерських кооперативів та Національна сільськогосподарська палата.

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На думку мітингувальників, на продукцію, що надходить з-за меж Європейського Союзу, також мають поширюватися ті ж правила, які мають дотримуватися фермери ЄС. Крім того, вони вважають, що Україна нав'язує споживачам Євросоюзу ГМО-продукти.

Протестувальники підтягнули різну сільськогосподарську техніку до угорсько-українського кордону.

Блокування пунктів пропуску – останні новини

16 січня польські перевізники припинили блокувати кордон перед пунктами пропуску "Краківець" та "Рава-Руська". Блокада тривала з минулого листопаду. Тоді повідомлялося, що польські перевізники, які з листопада 2023 року блокували прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом щодо деяких вимог і призупинять свій протест.

Проте, 9 лютого польські фермери розпочали протести на трьох пунктах пропуску — "Шегині", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська". Так, у Шегині поляки не пропускають усі види транспорту – зокрема й легкові авто та пасажирські автобуси.

Сьогодні міністр сільського господарства та розвитку села Чеслав Секерський також заявив, що польські фермери мають законні вимоги на обмеження "надмірного" припливу українських товарів, та товарів з інших ринків поза ЄС.

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