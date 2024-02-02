Виступають проти пропозиції Єврокомісії продовжити призупинення ввізних мит і квот на український експорт.

Асоціація угорських фермерських груп та кооперативів (MAGOSZ) запланувала проведення протесту на кордоні з Україною. Причина – пропозиція Єврокомісії продовжити призупинення ввізних мит і квот на український експорт ще на рік.

"Згідно із заходами, представленим днями Єврокомісією, необмежений, повністю вільний імпорт українських продуктів харчування буде продовжено ще на 1 рік… Угорські фермери діятимуть проти цього всіма доступними засобами, найрішучіше", – йдеться у заяві асоціації.

Угорські фермери вважають, що ГМО продукти неконтрольованої якості, оброблені забороненими хімікатами, можуть становити загрозу не лише для споживачів, а й для сільського господарства ЄС.

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"На знак протесту проти рішення Європейської Комісії ми організовуємо демонстрацію фермерів у Захоні 9 лютого, у п’ятницю, об 11:00", – вказано у заяві.

Протести на кордоні

У п’ятницю, 2 лютого, польські фермери оголосили про намір розпочати нову блокаду кордону з Україною. Як говориться в заяві Незалежного фермерського союзу "Солідарність", прийнято рішення про блокування всіх прикордонних переходів, а також доріг в Польщі.

У середу, 31 січня, Європейська комісія (ЄК) запропонувала заходи щодо обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України та більшої гнучкості щодо правил стосовно необроблених земель.

Уряд Польщі на чолі з прем’єр-міністром Дональдом Туском заявив, що виступатиме проти продовження угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

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