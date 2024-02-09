Польські фермери почали блокування пункту пропуску в Шегині, найближчим часом заблокувати можуть ще два пункти, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"Станом на зараз, за інформацією, яку ми маємо від польских прикордонників, розпочалися дії з блокування за напрямком пункту пропуску Шегині. Це близько 100 осіб і 50 транспортних засобів заблокували під'їзний шлях до кордону. Вони знаходяться десь за кількасот метрів від пункту пропуску", – сказав Демченко.
Ще два пункти пропуску мають заблокувати найближчим часом, це Ягодин та Рава-Руська, сказав Демченко. У Шегині блокувальники не пропускають усі види транспорту – зокрема й легкові авто та пасажирські автобуси.
"Фактично, ті дії, які мали впливати на рух вантажівок, на даний момент, на цьому напрямку, заблокували рух для всіх категорій транспорту. Звісно, ми сподіваємося, що в найближчий час ситуація зміниться і на польській стороні віднайдуть можливість руху хоча б для легкових автівок і для автобусних перевезень", – пояснив Демченко.
Учасники блокували повідомляли, що на різних пунктах будуть пропускати різну кількість авто. На деяких – це один вантажний транспортний засіб на годину, на інших – 2-3.
За словами Демченка, блокування кордону має тривати близько місяця – до початку березня. Крім цих трьох пунктів пропуску, найближчим часом можуть заблокувати ще два.
"За нашою інформацією, також мають заблокувати ще два пункти пропуску – це в Угринів та Устилуг. Але ці дії мають відбутися з 12 лютого. По інших напрямках офіційних підтверджень від польских колег ми не маємо", – сказав речник.
Блокування пунктів пропуску: що треба знати
16 січня перевізники Польщі завершили блокування кордону перед пунктами пропуску "Краківець" та "Рава-Руська". Тоді повідомлялося, що польські перевізники, які з листопада блокували прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом щодо деяких вимог і призупинять свій протест.