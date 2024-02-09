Поляки вже блокують імпорт українського зерна всупереч рішенню Брюсселя.

Про наміри блокувати через Єврокомісію поставки товарів з України в ефірі Польському радіо заявив міністр сільського господарства та розвитку села Чеслав Секерський.

За його словами польські фермери мають законні вимоги на обмеження "надмірного" припливу українських товарів, та товарів з інших ринків поза ЄС. "Польща та інші прикордонні країни найбільше постраждали від рішення Євросоюзу лібералізувати торгівлю, відкривши ЄС для припливу товарів з України, без мит, без квот", — заявив міністр.

Секерський зазначив, що протести польських, французьких та німецьких фермерів вже допомогли полякам чинити тиск на Єврокомісію. При цьому деякі сфери на його думку потребують повного блокування імпорту: це наприклад стосується зернових. "Можливо, це буде потрібно по цукру, м'ясу птиці - ми аналізуємо", - додав міністр.

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Блокада українсько-польського кордону

Сьогодні польські фермери розпочали страйк на трьох пунктах пропуску — "Шегині", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська". У Шегині блокувальники не пропускають усі види транспорту, у тому числі легкові авто.

Як раніше повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, кордон будуть блокувати близько місяця — до початку березня.

Нагадаємо, 16 січня польські перевізники припинили блокувати кордон перед пунктами пропуску "Краківець" та "Рава-Руська". Блокада тривала з минулого листопаду.

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