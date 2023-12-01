Українські водії вимагають збільшити пропуск на кордоні до 14 машин в годину.

Українські водії, що застрягли на українсько-польському кордоні внаслідок протестів польських перевізників, планують оголосити голодування, якщо ситуація не покращиться. Про це повідомив "Радіо Свобода" один із водіїв, Роман Власюк.

За його словами, вчора була досягнута домовленість, що польські перевізники пропускатимуть сім авто на годину, але вона працювала недовго.

"Так було до 22:00. Далі домовленість була зірвана і нас знову поставили на один автомобіль в годину. Зараз тільки на Корчовій ми маємо заблокованих 2000 вантажівок, тобто в Україну в очікуванні 2000 машин експорту", – каже водій.

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Згодом близько двох сотень українських водіїв вирушили до кордону, щоб поспілкуватися з польськими протестувальниками, але поліція їх зупинила.

"Нас заблокували серед поля. Нас тут близько 200 водіїв. Поліцейські сказали, що по їхніх законах згромадження людей в такій кількості не дозволено. Вони в повній амуніції, з балонами, газами, "перцовками", – повідомив Власюк.

Врешті-решт двох українських водіїв пропустили на переговори до польських колег.

"Наші вимоги – пропустити одним виїздом всі ті автомобілі, які мали вночі поїхати згідно домовленості "7 машин в годину", в також надалі збільшити пропуск до 14 машин в годину. Якщо наші умови не будуть виконані ми офіційно заявляємо про голодування. Ми відмовляємося від волонтерської допомоги. Ми переходимо тільки на воду і чай", – сказав Власюк.

Також, за словами, водія вчора польська інспекція транспорту почала штрафувати українських водії за порушення графіку роботи.

Блокада українського кордону - новини

Як повідомляв УНІАН, з 6 листопада польські перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, Йдеться про чотири напрямки: "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне" та "Шегині - Медика". Причиною акції стало невдоволення перевізників спрощеними правилами для українських колег. Страйк планують проводити до січня 2024 року. За цей час у чергах на кордоні померли двоє українських дальнобійників.

Сьогодні до блокування українського кордону приєднаються перевізники ще однієї країни - перевізники Словаччини планують з 16.00 заблокувати єдиний пункт пропуску, яким в Україну заїжджають вантажівки.

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