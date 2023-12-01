Йдеться про Словаччину, також є проблеми і на кордоні з Угорщиною.

Сьогодні перевізники Словаччини планують заблокувати єдиний пункт пропуску, яким в Україну заїжджають вантажівки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що українські прикордонники мають інформацію від словацьких колег про те, що сьогодні о 16 годині за київським часом розпочнеться блокування руху представниками Союзу автомобільних перевізників (UNAS) пункту пропуску через кордон для вантажівок на напрямку "Вишнє Нємецьке - Ужгород".

Він нагадав, що 21 листопада пів дня було заблоковано кордон, але тоді UNAS заявляв, що це не їхня акція.

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Демченко повідомив, що учасники цієї акції зазначали, що вони на виїзд зі Словаччини будуть пропускати по чотири вантажівки на годину. При цьому він додав, що в України зі Словаччиною діє лише цей один пункт пропуску, на якому проїжджають вантажівки.

Відповідаючи на запитання з приводу можливостей провезення вантажів через кордон з іншими країнами, Демченко зазначив, що на сьогодні на кордоні з Угорщиною вже бачимо збільшення кількості транспортних засобів, які очікують на перетин кордону – десь тисяча вантажівок станом на ранок в бік України в напрямку пункту пропуску "Тиса".

"Звісно ще є кордон з Румунією, але логістично, це досить складно, бо це велику протяжність доріг потрібно перетнути, щоб дістатися кордону", - сказав він.

При цьому речник ДПСУ нагадав, що навіть якщо б перевізники вирішили змінити маршрут, то тут виникає питання з документами, які оформленні на перетин кордону з іншою країною.

Демченко розповів, що польські перевізники продовжують блокування кордону біля чотирьох пунктів пропуску. За його словами, йдеться про ті напрямки, де можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонн. "Через ці напрямки йшла найбільша кількість вантажоперевезень", - додав він.

За його словами, раніше блокування відбувалося в денний час, але з 27 листопада це відбувається цілодобово.

"Станом на ранок сьогодні, за інформацією від польських колег, на всіх цих чотирьох напрямках в бік України в чергах перебуває десь 2100 вантажних транспортних засобів - найбільше це навпроти пункту пропуску Шегині і Рава-Руська. Найбільш інтенсивний рух відбувається на напрямку пропуску Краківець, але це набагато менші об’єми від тих, які були до 6 листопада", - повідомив Демченко.

Блокада українського кордону - новини

Як повідомляв УНІАН, з початку листопада польські перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, Йдеться про чотири напрямки: "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне" та "Шегині - Медика".

Причиною акції стало невдоволення перевізників спрощеними правилами для українських колег.

Раніше повідомлялося, що організатор польської акції, Рафал Меклер, раніше проводив протести, які закликають зняти санкції з РФ після повномасштабного вторгнення в Україну. Він є представником відділення проросійської партії "Конфедерація свободи і незалежності" в Люблінському воєводстві, яка має тісні зв'язки з Москвою. Також він відвідував окупований Росією Крим.

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