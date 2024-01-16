О 20:00 польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні.

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" відновлено. Польські перевізники повідомили про завершення акції протесту.

"За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща о 20:00 польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні", - йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

В ДПСУ зазначили, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

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"Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень", - додали в Держприкордонслужбі.

Ситуація на польському кордоні - останні новини

Вранці 16 січня стало відомо, що польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом щодо деяких вимог і призупинять свій протест. За домовленістю, протест мали призупинити 17 січня.

Перевізники Польщі завершили блокування кордону перед пунктами пропуску "Краківець" та "Рава-Руська". Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у обох напрямках здійснюється в звичайному режимі.

Днем раніше ДПСУ повідомляла про блокування трьох пунктів пропуску, отже заблокованим ще залишається Ягодин.

Прикордонники зазначають, що спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок. Станом на 17:00 на в’їзд в Україну перед вказаними пунктами очікували майже 700 вантажівок.

Водіїв та перевізників закликали враховувати інформацію під час планування міжнародних перевезень.

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