Станом на вечір 16 січня розблоковано два пункти пропуску на кордоні з Польщею.

У вівторок, 16 січня, перевізники Польщі завершили блокування кордону перед пунктами пропуску "Краківець" та "Рава-Руська". Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у обох напрямках здійснюється в звичайному режимі. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Днем раніше ДПСУ повідомляла про блокування трьох пунктів пропуску, отже заблокованим ще залишається Ягодин.

Прикордонники зазначають, що спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок. Станом на 17:00 на в’їзд в Україну перед вказаними пунктами очікували майже 700 вантажівок.

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Водіїв та перевізників закликали враховувати інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Блокада українського кордону

Станом на 15 січня продовжувалось блокування трьох пунктів пропуску на кордоні з Польщею – Рава-Руська, Краківець та Ягодин.

Вранці 16 січня стало відомо, що польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом щодо деяких вимог і призупинять свій протест. За домовленістю, протест мали призупинити 17 січня.

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