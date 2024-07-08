Мова йде саме про звинувачення у шахрайстві.

Американська корпорація Boeing погодилася визнати вину у кримінальному шахрайстві, щоб завершити розслідування Міністерства юстиції, пов’язане з двома смертельними катастрофами літаків 737 MAX, пише Reuters з посиланням на заяву уряд у поданні суду .

Boeing сплатить кримінальний штраф у розмірі 243,6 мільйона доларів. Про це повідомляє Міністерство юстиції. Представник Boeing підтвердив, що "досягнув принципової згоди щодо резолюції з Міністерством юстиції". Виробник літаків також погодився інвестувати щонайменше 455 мільйонів доларів протягом наступних трьох років для зміцнення своїх програм безпеки та відповідності.

Зазначається, що звинувачення пов’язані з двома катастрофами 737 MAX в Індонезії та Ефіопії за п’ятимісячний період у 2018 та 2019 роках. Тоді загалом загинуло 346 людей.

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30 червня Міністерство юстиції запропонувало Boeing угоду про визнання провини та дало компанії час до кінця тижня на роздуми. В іншому випадку компанія мала постати перед судом за звинуваченням у змові з метою шахрайства Федерального управління авіації (FAA) у зв’язку з ключовою функцією програмного забезпечення.

Угода стосується лише поведінки Boeing до смертельних катастроф і не захищає виробника літака від будь-яких інших потенційних розслідувань чи звинувачень, пов’язаних із січневим інцидентом. Адвокати деяких сімей загиблих у двох катастрофах MAX заявили, що вони мають намір скористатися своїм правом виступити проти угоди.

Boeing збирається визнати себе винним у наданні свідомо неправдивих заяв Федеральному управлінню цивільної авіації щодо розширення ключової функції програмного забезпечення для роботи на низьких швидкостях. Нове програмне забезпечення заощадило гроші Boeing, вимагаючи менш інтенсивного навчання пілотів.

Інциденти з Boeing

Раніше УНІАН писав, що 30 квітня помер Джошуа Дін, колишній аудитор з якості постачальника Boeing Spirit AeroSystems і один із перших інформаторів, які стверджували, що керівництво Spirit проігнорувало виробничі дефекти літаків 737 MAX.

На початку 2024 року американський авіавиробник Boeing виявив чергову проблему з фюзеляжами літаків 737 MAX, що може призвести до затримки поставок приблизно 50 літаків.

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