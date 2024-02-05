Може призвести до затримки поставок приблизно 50 літаків.

Американський авіавиробник Boeing виявив чергову проблему з фюзеляжами літаків 737 MAX, що може призвести до затримки поставок приблизно 50 літаків. Про це повідомляє The Independent.

"Хоча ця потенційна проблема не становить безпосередньої загрози безпеці, і всі літаки 737 можуть продовжувати безпечно експлуатуватися, ми вважаємо, що в даний час нам доведеться виконати доопрацювання близько 50 непоставлених літаків", – зазначив у листі генеральний директор Boeing Commercial Airplanes Стен Діл.

За його словами, співробітник компанії виявив неправильно просвердлені отвори у фюзеляжах літаків.

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Інциденти з літаками Boeing: що відомо

На початку січня 2024 року пасажирський Boeing в США під час польоту загубив частину фюзеляжу. Екіпаж тоді був змушений здійснити екстрену посадку. Літак екстренно посадили після того, як в ньому утворилася величезна діра. Інцидент стався 5 січня з літаком Boeing 737-9 компанії Alaska Airlines. Тоді на борту перебували 171 пасажир і шість членів екіпажу.

8 січня після того як Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) призупинило польоти літаків 737 MAX 9 через інцидент із лайнером Alaska Airlines акції компанії Boeing впали на 8,7%. Таким чином виробник літаків може втратити близько 12,5 мільярдів доларів.

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