Колишній аудитор з якості постачальника Boeing давав показання у справі про серйозні порушення якості виробничої лінії 737 MAX.

У вівторок, 30 квітня, помер Джошуа Дін, колишній аудитор з якості постачальника Boeing Spirit AeroSystems і один із перших інформаторів, які стверджували, що керівництво Spirit проігнорувало виробничі дефекти літаків 737 MAX. Він пішов з життя після боротьби з раптовою, швидко поширюваною інфекцією, пише The Seattle Times.

Зазначається, що Дін жив штаті Канзас, де базується Spirit, йому було 45 років. Родичі стверджують, що він добре почувався і вів здоровий спосіб життя. Однак трішки більше двох тижнів тому у Діна були проблеми з диханням, він поїхав до лікарні, де у нього розвинулася пневмонія, а потім серйозна бактеріальна інфекція. Він помер, перебуваючи два тижні у критичному стані.

Варто зазначити, що Дін давав показання за позовом акціонерів Spirit, а також подав скаргу до Федерального управління авіації, стверджуючи про "серйозні та грубі порушення вищого керівництва якості виробничої лінії 737" Spirit. Компанія звільнила аудитора у квітні 2023 року. Він подав скаргу до Міністерства праці, стверджуючи, що його звільнення було помстою за те, що він висловив занепокоєння щодо авіаційної безпеки.

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Так, у 2022 році Дін виявив, що механіки порушували технологію свердління отворів у гермошпангоуті літаків серії MAX. Він доповів про це начальству, але воно проігнорувало ситуацію. У ході тієї ж перевірки він не помітив іншого дефекту, що спричинило його звільнення. Дін пізніше повідомив про порушення у Федеральне управління цивільної авіації США.

За словами журналістів, це вже друга смерть серед співробітників Boeing, які висловили побоювання щодо безпеки літаків. У березні був знайдений мертвим Джон "Мітч" Барнет. Стверджується, що він скоїв самогубство у період, коли давав показання у справі щодо несправності в Boeing. Управління коронера округу Чарльстон повідомило, що смерть Барнетта настала внаслідок самонанесення вогнепального поранення, однак розслідування його смерті все ще триває.

Інциденти з літаками

На початку квітня у США літак Boeing 737-800 рейсом Денвер-Х'юстон авіакомпанії Southwest Airlines був змушений повернутися в аеропорт вильоту через те, що обшивка одного з двигунів відірвалася.

Раніше УНІАН писав, що американський авіавиробник Boeing виявив чергову проблему з фюзеляжами літаків 737 MAX, що може призвести до затримки поставок приблизно 50 літаків.

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