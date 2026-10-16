'До 40 годин очікування': на кордоні України з Польщею зросли черги

Тривоги спричиняють тимчасове припинення оформлення вантажних перевезень і руху приватного транспорту й автобусів.

Через російські атаки по Україні сповільнюють рух на польсько-українських прикордонних переходах у Люблінському воєводстві, повідомляє Polskie Radio.

Видання пояснило, що через загрозу атак заїзд тимчасово призупинено, тому утворюються великі черги.

"У Дорогуську на митне оформлення треба чекати 40 годин, у Гребенному – понад 24 години, а в Зосині – вісім годин. Протягом кількох годин уночі ми мали дев’ять сигналів тривоги про бомбові атаки. Зранку було ще кілька. Тож кільканадцять сигналів тривоги перед прикордонними переїздами, головним чином у Дорогуську та Зосині, спричиняють тимчасове припинення оформлення вантажних перевезень, але також і руху приватного транспорту й автобусів", – розповів Міхал Дерусь з податкової адміністрації в Любліні.

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За даними митної та податкової служб, у Гребенному на оформлення очікують 880 вантажівок, у Зосині – 250. Водночас, минулої доби співробітники митної та податкової служби на прикордонних переходах на Люблінщині оформили та пропустили понад 3000 вантажівок і понад 3700 легкових автомобілів.

Атаки РФ по Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку радника президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергія (Флеша) Бескрестнова, Росія вивчає можливості атакувати західні області України реактивними "Шахедами". Він розповів, що ворог запускав безпілотники із Криму через Одесу, вздовж Молдови, у західну частину України. Вказується, що чотири реактивні безпілотники долетіли до Львова. Їм вдалося подолати 820 кілометрів. Більше того, кілька з них долетіли ще далі - до Луцька, подолавши 880 кілометрів.

Також ми писали, що в Польщі з жовтня набули чинності і спрощені процедури виявлення та збиття іноземних повітряних об'єктів. Віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш розповів, що це чіткі, "жорстко закодовані" процедури, встановлені командуванням, яких дотримуватимуться пілоти та інші солдати, залучені до протиповітряної оборони. Зокрема, пілот або його командир зможуть приймати рішення про збиття стороннього об'єкта на основі інформації, зібраної радарами та іншими системами, або інформації, наданої українською стороною.

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