Польща спрощує правила збиття повітряних об'єктів на тлі ударів РФ по Україні

Пілот або його командир зможуть приймати рішення про збиття стороннього об'єкта, в тому числі на основі інформації, наданої українською стороною.

Польща змінює свої процедури протиповітряної оборони через триваючі російські авіаудари по Україні. З 1 жовтня в країні набувають чинності спрощені процедури виявлення та збиття іноземних повітряних об'єктів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, пише Gazeta Prawna.

"1 жовтня – це гарний час для впровадження цих процедур", – додав сказав він.

На запитання, чи вимагають зміни в процедурах законодавчих змін, міністр наголосив, що ні, і вони впроваджуються на військовому рівні. За його словами, це чіткі, "жорстко закодовані" процедури, встановлені командуванням, яких дотримуватимуться пілоти та інші солдати, залучені до протиповітряної оборони.

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Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик розповів про заплановані зміни до правил для польських пілотів, які беруть участь у місіях із захисту польського повітряного простору під час російських авіаударів в Україні.

Згідно цих змін до процедур, пілот або його командир зможуть приймати рішення про збиття стороннього об'єкта на основі інформації, зібраної радарами та іншими системами, або інформації, наданої українською стороною, яка регулярно стикається з атаками російських безпілотників та ракет.

Представники Міністерства національної оборони стверджують, що нинішня ситуація, за якої регулярно виникає ризик порушення польського кордону, вимагає адаптації процедур до нової реальності.

"Досі ми не використовували цей тип можливостей, оскільки він зазвичай використовується для воєнного стану. Однак через цю загрозу Польща сьогодні щодня стикається з можливістю потрапляння дронів до нашої країни, ми повинні впровадити ці зміни на благо як пілотів, так і безпеки країни", – наголосив Томчик.

Обмеження повітряного руху в Польщі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у східній частині Польщі на три місяці обмежили повітряний рух. Обмеження ввели для більш ефективної роботи системи ППО країни.

Обмеження діють з 10 вересня по 9 грудня. Зона охоплює простір від рівня землі до висоти близько 3 км. Вона не поширюється на пасажирські літаки, що літають на великих висотах.

В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі зазначили, що всі елементи системи ППО в цій зоні отримають належну свободу дій та можливість ефективно реагувати на потенційні загрози. Найсуворіші обмеження діятимуть у нічний час – тоді вводиться повна заборона на польоти (крім військових літальних апаратів, а також зльотів і посадок з аеропорту Депултиче-Кролевске в районі Хелма).

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