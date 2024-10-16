На низці ділянок будуть замінені дорожні знаки.

З 1 листопада 2024 року на дорогах всіх міст України зміниться обмеження швидкості руху. Максимальна дозволена швидкість становитиме 50 км/год, повідомив в етері телемарафону перший заступник начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він наголосив, що правила дорожнього руху в Україні не змінюються. Просто норми переходять на "зимовий період", коли для всіх учасників дорожнього руху небезпека є підвищеною.

Через зміни на тих ділянках доріг у низці українських міст, де було дозволено їздити зі швидкістю до 80 км/год, дорожні знаки замінять на обмеження швидкості до 50 км/год.

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"У деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості. Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується, і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості – 50 км/год. Таким чином, правила фактично не змінюються, а настає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху", – пояснив Білошицький.

Що ще треба знати автомобілістам

1 жовтня Кабінет міністрів України прийняв постанову, відповідно до якої для укладання договору купівлі-продажу автомобіля тепер потрібно обов'язково подавати документ, який підтверджує вартість транспортного засобу. Це прибере можливість оцінки авто зі слів продавця та ліквідує схему мінімізації сплати податків під час купівлі-продажу.

А з травня 2024 року в Україні відновлено послугу з отримання індивідуальних номерних знаків на транспортні засоби. Автовласники зможуть їх замовити онлайн – у Кабінеті водія – або звернувшись особисто до будь-якого сервісного центру МВС.

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