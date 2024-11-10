При цьому норма малозначності порушення застосовуватися не буде.

Якщо водій постійно проїжджає пішохідний перехід на жовтий сигнал світлофора, йому може загрожувати позбавлення прав від 6 місяців до року.

Покарання буде наступати коли водій тричі порушить дане правило. При цьому норма малозначності порушення застосовуватися не буде. Такий законопроєкт 12172 подала група депутатів Верховної Ради, пише Судово-юрдична газета.

Таким чином, ст. 122 КУпАП пропонується доповнити нормою, за якою порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть, обгону і зустрічного роз’їзду, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 грн).

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При цьому, якщо водія вже двічі протягом року штрафували за порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть, обгону і зустрічного роз’їзду, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, то його чекає штраф 2 550 грн вкупі з позбавленням права керування на строк від 6 місяців до одного року.

Фіксувати дане порушення будуть Нацполіція та військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у ЗСУ, а розглядом справ та винесенням постанов займуться суди.

Як зазначили автори законопроєкту, цим нововведенням вони хочуть повпливати на поведінку повторних порушників, яких не стримує загроза накладання стандартних санкцій (одноразових грошових штрафів). Тому актуальним питанням постає необхідність перегляду адміністративно-деліктного підходу до вчинення особою систематичних свідомих адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Що треба знати водіям

З 1 листопада 2024 року на дорогах всіх міст України змінилися обмеження швидкості руху. Максимальна дозволена швидкість становитиме 50 км/год, повідомив перший заступник начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він наголосив, що правила дорожнього руху в Україні не змінюються. Просто норми переходять на "зимовий період", коли для всіх учасників дорожнього руху небезпека є підвищеною.

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