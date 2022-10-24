Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС зросла до 28,09 грн/л.

Середня ціна на скраплений газ в мережах АЗС зросла на 25 копійок - до 28,09 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи" А-95", повідомляє Enkorr.ua.

На станціях "Рур груп" і SOCAR автогаз подорожчав на 1,5 гривні і 63 копійки, до 29 і 28,23 грн/л відповідно.

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У мережах "Автотранс" і "БРСМ-Нафта" ціни на газ зросли в межах 21-30 копійок, до 28,78 і 28,18 грн/л.

Крім того, на 0,4-0,2 грн/л подорожчав автогаз і в мережах Shell, U. GO, AMIC, і"Фактор".

Війна в Україні та ситуація на АЗС:

За травень в Україні автогаз подорожчав на 10 грн. Свого піка середня ціна на нього досягла в червні, злетівши до рівня 42 грн/л.

З середини червня на українських автозаправних станціях продукт почав поступово дешевшати. За півтора місяці ціна впала приблизно на 13 грн.

Станом на 2 серпня середня ціна на скраплений газ в мережах АЗС знизилася на 24 копійки.

До середини серпня українські АЗС змінили цінник на автогаз.

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