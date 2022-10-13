Середня ціна на дизпаливо в Україні становить зараз 53,47 грн/л.

Середня ціна на дизпаливо в мережах АЗС України зросла до 53,47 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

Зокрема, в мережі AMIC дизпаливо подорожчало на 57 копійок — до 54,02 грн/л, на станціях "БРСМ-Нафта" — на 33 копійки, до 52,47 грн/л, у Запорізькій ZOG — на 1 гривню, до 53 грн/л.

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У мережах "Нефтек" і "Катрал" дизпаливо додало в ціні 2 гривні й 50 копійок — до 55 грн/л і 52,52,99 грн/л відповідно.

Війна в Україні та ситуація на АЗС:

За Травень в Україні автогаз подорожчав на 10 грн. Свого піка середня ціна на нього досягла в червні, злетівши до рівня 42 грн/л.

З середини червня на українських автозаправних станціях продукт почав поступово дешевшати. За півтора місяця ціна впала приблизно на 13 грн.

Станом на 2 серпня середня ціна на скраплений газ в мережах АЗС знизилася на 24 копійки.

До середини серпня українські АЗС змінили цінник на автогаз.

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