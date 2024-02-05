Під податок підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат.

Міністерство економіки України опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під транспортний податок в 2024 році, повідомляє "Укравтопром".

Всього під транспортний податок підпадає 184 моделі таких марок як: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Зазначається, що сума податку становить 25 тис. грн. Сплатити його необхідно:

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фізичним особам – протягом 60 днів після отримання повідомлення;

юридичним особам – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Під податок підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат. Наразі місячна мінімальна зарплата в Україні складає 7100 грн.

Український ринок авто: що відомо

Згідно даних платформи "Опендатабот", за підсумками минулого року в Україні було зафіксовано понад 1200 викрадень автомобілів. Це майже на 90% менше, ніж у 2022 році, коли було зафіксовано рекордну кількість викрадень – понад 12 тис. авто.

Впродовж січня 2024 року українці придбали близько 4,4 тис. нових легковиків, що на 47% більше ніж торік. Головною за популярністю маркою тоді стала Toyota.

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