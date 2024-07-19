За даними Управління повітряним рухом ФРН, проблеми поки що виникли тільки в аеропортів на землі.

Літаки, що перебувають у повітрі, зможуть сісти в аеропортах, незважаючи на масовий IT-збій. Про повідомив представник Управління повітряним рухом ФРН у відповідь на запит BILD.

За словами диспетчерів, у столиці Німеччини вже дозволили посадку 20 рейсів: "Системи управління повітряним рухом не порушені, літаки продовжують польоти у звичайному режимі. Тому літаки можуть нормально приземлятися", – підкреслили в Управлінні повітряним рухом ФРН.

Зазначається, що IT-проблеми поки що тільки в аеропортів на землі: "Вони мають переконатися, що машини доберуться до паркувальних місць. Тут можуть виникнути труднощі", – наголошують диспетчери.

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Якщо місця в тому чи іншому аеропорту не вистачить, літаки будуть перенаправлені в інші. Наприклад, для Берліна запасні аеродроми – це Ганновер і Лейпциг. Найбільшого аеропорту ФРН у Франкфурті-на-Майні збій поки що взагалі не торкнувся: "Є проблеми з IT-обробкою в Берліні. Аеропорт Франкфурта також постраждав, але жодних наслідків у вигляді скасування рейсів, як у Берліні, там, як і раніше, немає", – йдеться у повідомленні

Масовий IT-збій в усьому світі

19 липня відбувся глобальний збій пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. Світ зіткнувся з масштабним збоєм в роботі найбільших комунікаційних та фінансових систем. Загалом проблеми торкнулися банків, мобільних операторів та авіакомпаній по всьому світі.

В Україні низка компаній також повідомила про проблеми в роботі. Зокрема, у стався збій у мобільному додатку банку Sense – SuperApp. Також вранці 19 липня протягом години спостерігались складнощі в отриманні послуг у частини абонентів Vodafone в усіх регіонах України.

До того ж українська логістична компанія "Нова пошта" заявила про технічні проблеми в роботі своєї системи через програмні оновлення. Згодом в компанії повідомили, що робота всіх клієнтських систем та сервісів відновлена.

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