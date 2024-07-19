В компанії обіцяють, що роботу буде відновлено найближчим часом.

Українська логістична компанія "Нова пошта" заявила про технічні проблеми в роботі своєї системи через програмні оновлення.

"У звʼязку із деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи із обслуговування клієнтів", - повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що причини збою вже зʼясовані. В компанії пообіцяли, що роботу системи буде відновлено найближчим часом.

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"Як тільки піднімемось - обовʼязково проінформуємо", - додали в компанії.

"Нова пошта" - останні новини

Раніше повідомлялося, що українська компанія запустила нову послугу - пакування посилки кур'єром під час відправки з дому або офісу.

30 квітня повідомлялося, що "Нова пошта" вийшла на ринок Іспанії. Термін доставки з України складає від 8 днів.

У червні "Нова пошта" відкрила одразу два нових відділення Nova Post в чеських містах Пльзень та Пардубице. Загалом для клієнтів в Чехії доступні відділення "Нової пошти" у п’яти містах: Прага, Брно, Ліберець, Пльзень та Пардубице.

У червні логістична компанія почала доставляти посилки, документи чи вантажі до 100 кг між європейськими країнами, де є відділення Nova Post, крім Молдови, Румунії та Сполученого Королівства.

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