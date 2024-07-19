Глобальний збій пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows.

Сьогодні, вранці 19 липня, світ зіткнувся з масштабним збоєм в роботі найбільших комунікаційних та фінансових систем. Загалом проблеми торкнулися банків, мобільних операторів та авіакомпаній по всьому світі.

За даними Федерального управління цивільної авіації США, такі авіакомпанії як United Airlines, Delta Airlines та American Airlines зупинили свої польоти через проблеми зі зв'язком, які спричинені глобальним збоєм, повідомляє ABC News.

"Через інцидент у комп’ютерній системі в системах Aena та в аеропортах мережі в Іспанії відбуваються зміни, що може спричинити затримки", - йдеться у повідомленні від іспанської державної авіакомпанії в соціальній мережі Х. Там також додають, що поки проблема не вирішена, "операції проводяться ручними системами".

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Аеропорт Берліна також повідомив в мережі Х, що "у зв'язку з технічними неполадками реєстрація на рейси буде проходити із затримкою".

Аеропорт Мельбурна в свою чергу попередив пасажирів про "глобальну технологічну проблему, що впливає на процедури реєстрації в деяких авіакомпаніях" і порадив пасажирам "виділити трохи додаткового часу для реєстрації".

Згідно веб-сайту Down Detector, відбулося різке збільшення кількості збоїв не тільки в аеропортах, а й в крупних світових компаніях - Microsoft, Amazon, Visa, American Airlines та багато інших.

Співзасновник "Монобанку" Олег Гороховський повідомив у своєму Telegram-каналі, що зараз у світі глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу.

"У всьому світі глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. Безліч компаній у нокдауні", - зазначив він.

Керівник Департаменту інформаційних технологій Офісу президента України Єгор Папишев наголосив, що про кібератаку наразі мова не йде.

"Сьогоднішні збої в роботі деяких відомих компаній скоріше за все пов'язані з масовим оновленням корпоративного антивірусного програмного забезпечення CrowdStrike, яке було опубліковано з помилкою, що власне призвело до певних проблем з операційними системами користувачів цього продукту", - написав він на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, ця проблема має швидко налагодитися.

Збої в роботі українських компаній – що відомо

Вранці 19 липня відбувся збій в роботі "Нової пошти". Українська логістична компанія заявила про технічні проблеми в роботі своєї системи через програмні оновлення.

Крім того, в соцмережах повідомляють про збій в роботі мобільного оператора Vodafone – зокрема, користувачі скаржаться на неможливість здійснювати дзвінки.

У роботі банку Sense також стався збій у мобільному додатку Sense SuperApp. Також мережею ширилися низка повідомлень від користувачів.

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