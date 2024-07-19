У роботі банку Sense стався збій у мобільному додатку Sense SuperApp. Про це повідомила прес-служба банку. Також мережею ширилися низка повідомлень від користувачів.
"Увага: тимчасові технічні труднощі в Sense SuperApp. Цифровий банк зараз переживає незаплановану технічну перерву. Ми активно працюємо над відновленням усіх сервісів і докладаємо максимум зусиль, щоб повернути їх до ладу якнайшвидше", – повідомили у фінустанові.
За даними банку, у додатку наразі не працює:
- відображення продуктів, карток та рахунків;
- перекази та обмін валют;
- оплата послуг;
- покупка облігацій та автоцивілки;
- відкриття депозитів та кредитів;
- збірки та довідки.
Також у прес-службі зазначили, що, якщо клієнтам потрібна термінова допомога, можна написати у будь-якій соцмережі банку чи скористатися чатом підтримки.
"Щойно всі системи будуть відновлені, ми негайно повідомимо вас про це", - додали у банку.
Збої в роботі українських компаній
Сьогодні вранці також стало відомо про збій в роботі "Нової пошти". Українська логістична компанія заявила про технічні проблеми в роботі своєї системи через програмні оновлення.
Крім цього, в соцмережах повідомляють про збій в роботі мобільного оператора Vodafone – зокрема, користувачі скаржаться на неможливість здійснювати дзвінки.