У фінустанові заявили про тимчасові технічні труднощі в роботі додатку.

У роботі банку Sense стався збій у мобільному додатку Sense SuperApp. Про це повідомила прес-служба банку. Також мережею ширилися низка повідомлень від користувачів.

"Увага: тимчасові технічні труднощі в Sense SuperApp. Цифровий банк зараз переживає незаплановану технічну перерву. Ми активно працюємо над відновленням усіх сервісів і докладаємо максимум зусиль, щоб повернути їх до ладу якнайшвидше", – повідомили у фінустанові.

За даними банку, у додатку наразі не працює:

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відображення продуктів, карток та рахунків;

перекази та обмін валют;

оплата послуг;

покупка облігацій та автоцивілки;

відкриття депозитів та кредитів;

збірки та довідки.

Також у прес-службі зазначили, що, якщо клієнтам потрібна термінова допомога, можна написати у будь-якій соцмережі банку чи скористатися чатом підтримки.

"Щойно всі системи будуть відновлені, ми негайно повідомимо вас про це", - додали у банку.

Збої в роботі українських компаній

Сьогодні вранці також стало відомо про збій в роботі "Нової пошти". Українська логістична компанія заявила про технічні проблеми в роботі своєї системи через програмні оновлення.

Крім цього, в соцмережах повідомляють про збій в роботі мобільного оператора Vodafone – зокрема, користувачі скаржаться на неможливість здійснювати дзвінки.