Обмеження стосується переважно вантажних літаків.

Уряд Ізраїлю ухвалив рішення заборонити польоти Boeing 747 і подібних літаків з чотирма двигунами, щоб знизити рівень шуму і забруднення повітря.

Про це повідомляє Reuters.

Передбачається, що заборона на польоти набула чинності з 31 березня 2023 року. Експлуатація повітряних суден з чотирма двигунами буде дозволена у виняткових випадках тільки при наявності спеціального дозволу.

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В рамках плану, що розробляється для поліпшення навколишнього середовища, ізраїльська влада заявила, що вже повідомила авіакомпаніям про те, що вони не зможуть приземлятися великими літаками в аеропорту "Бен-Гуріон" поблизу Тель-Авіва з літнього сезону 2023 року.

Обмеження стосується переважно вантажних літаків, оскільки більшість перевізників перестали використовувати Boeing 747 та інші літаки з чотирма моторами на маршрутах до Ізраїлю.

Ізраїльська авіакомпанія El А вже зняла з експлуатації свій парк літаків 747 і використовує двомоторні літаки Boeing 777 і 787 на далеких маршрутах. Інші компанії також використовують ці літаки Boeing або аналогічні Airbus до Бен-Гуріона.

Війна в Україні та ситуація з літаками:

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс.

Євросоюз і США ввели санкції, які забороняють технічне обслуговування і постачання запчастин літаків Airbus і Boeing з флоту російських авіакомпаній. Пізніше до санкцій приєднався виробник регіональних авіалайнерів Embraer з Бразилії.

Санкції можуть призвести до практично повної зупинки авіасполучення Росії із зовнішнім світом, тому що 90% цивільного флоту складається з повітряних суден західного виробництва.

1 серпня пілотам у РФ дозволили гальмувати двигуном для збереження колодок.

8 серпня з'явилася інформація про те, що авіакомпанії Росії почали розбирати літаки на запчастини через санкції.

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